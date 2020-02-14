На Сумщине за неделю уничтожено 43 устаревших боеприпасов В течение прошлой недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) были уничтожены 43 устаревших боеприпасов.

В том числе одну 120-мм. и пять 82-мм. минометных мин, 2 ручных гранаты Ф-1, 4 артиллерийских снаряда разных калибров, 30 винтовочных патронов калибра 7,62 мм и одну авиабомбу SD-50. Взрывоопасные предметы были найдены в Сумском Ахтырском, Конотопском, Бурынском, Путивльском районах и в городах Конотоп и Лебедин.

Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 140 случаев обнаружения устаревших взрывоопасных предметов. Как показывает практика, встретить них можно где угодно - на собственном огороде, в лесу, на строительной площадке и даже во время отдыха на водоеме.

Спасатели отмечают, что боеприпасы крайне опасны. Встретить их можно в разных местах. В таких случаях необходимо быть осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его изъять или перенести. Также нельзя вблизи пользоваться мобильным и радиосвязью, - это может спровоцировать взрыв. Надо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти, правоохранителям или непосредственно на линию экстренного вызова по номеру «101». Помните, работы по обезвреживанию боеприпасов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.