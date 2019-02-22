В Сумах началась проверка доступности Сегодня, 11 мая, началась масштабная проверка доступности центральной части Сум.

Об этом сообщается на странице Inclusion Sumy в Фейсбуке.

«В общем имеем 7 маршрутов, сегодня прошли 2. Проверяем доступность перекрестков, подъездных путей, тротуаров, а также аптек, магазинов, отделений почты, банков, встречающихся на маршрутах. Во время мониторингов мы используем методику проекту Рейтинг доступности городов Украины «Тостер». Также мы передадим этой инициативе наши наработки, а также в ближайшее время ждем команду Доступно.UA в Сумах, чтобы продолжить тестить город на доступность.

Спасибо нашим коллегам Олегу Габу и Анатолию Сассе за профессиональную помощь», - говорится в сообщении.