В Сумах началась проверка доступности

Об этом сообщается на странице Inclusion Sumy в Фейсбуке.
«В общем имеем 7 маршрутов, сегодня прошли 2. Проверяем доступность перекрестков, подъездных путей, тротуаров, а также аптек, магазинов, отделений почты, банков, встречающихся на маршрутах. Во время мониторингов мы используем методику проекту Рейтинг доступности городов Украины «Тостер». Также мы передадим этой инициативе наши наработки, а также в ближайшее время ждем команду Доступно.UA в Сумах, чтобы продолжить тестить город на доступность.
Спасибо нашим коллегам Олегу Габу и Анатолию Сассе за профессиональную помощь», - говорится в сообщении.
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