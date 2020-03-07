У сумской биатлонистки проблемы со щитовидкой Сумская биатлонистка Юлия Журавок рассказала о возникших проблемах со здоровьем.

В минувшем сезоне Юлия Журавок стала лучшей среди украинок в зачете Кубка IBU. До последнего этапа спортсменка боролась за попадание в Топ-10, однако в конечном итоге заняла 12-е место. Причиной тому стал пропуск заключительных гонок этапа в Раубичах, а также досрочное завершение сезона, пишет XSPORT.

После этого появилась информация, что по состоянию здоровья спортсменка и вовсе может пропустить следующий сезон. Юлия действительно подтвердила наличие проблем со здоровьем, однако исключила возможность пропуска следующего сезона, а также рассказала, с кем из тренеров хотела бы проводить подготовку:

- Первое, что хочу сказать: я не беременна, карьеру завершать не собираюсь. Еще по ходу сезона я понимала, что у меня абсолютно не то состояние, не те ощущения во время гонок, а значит со здоровьем что-то не так. Весной я стала обращаться к докторам, и оказалось, что есть проблемы со щитовидкой. Как и все нормальные люди, я раз в год прохожу обследование у эндокринолога, и в прошлый раз все было в порядке, а сейчас оказалась проблема. Поэтому я пока жду окончания карантина, чтобы заняться ее решением.

Следующий сезон я пропускать не собираюсь, как только решу все проблемы со здоровьем – сразу приступлю к полноценным тренировкам. Сейчас же тренируюсь в облегченном режиме, бегаю кроссы, кардио, делаю общефизические упражнения. Также хорошо кушаю (смеется). Не знаю, в какую команду на подготовку меня определят, но мне бы очень хотелось быть в команде «А», тренироваться вместе с сестрами Семеренко, с Юраем Санитрой. Мне нравится этот тренер, у него большой опыт, он как-никак чемпиона мира воспитал, а я тоже хочу (смеется).

Но посмотрим, как оно будет. Хочется уже выйти на хороший уровень и чтобы тренер понимал, что мне для этого нужно, какие виды работы. Сейчас же настроение у меня оптимистичное, надеюсь, все будет хорошо. Тем более весна – это как раз время, чтобы подправить здоровье.