Подробности пожара в сумском общежитии на Курской Пожарные ликвидировали возгорание в одной из квартир общежития.

Сегодня, 11 мая, в 12:55 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании квартиры в 5-этажном общежитии по пр. Курскому в областном центре. О пожаре сообщили жильцы дома, которые почувствовали резкий запах дыма. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей и автолестница группы специальной пожарной техники.

По прибытию было установлено, что горят мебель и вещи домашнего обихода в комнате на пятом этаже, поэтому тушение проводилось через окно с помощью автолестницы и через входную дверь. Из-за сильного задымления пожарные работали в защитных аппаратах. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений жители дома самостоятельно эвакуировались в безопасное место.

В 13:12 возгорание локализовали, а в 13:25 - потратив на тушение около 2 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 5 единиц специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области. По предварительной информации в результате пожара никто не пострадал, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.