Первые результаты проверки доступности центра Сум (видео) В Сумах проверяли доступность центральных улиц. Делали это в третий раз за пять месяцев 2020-го.

Проводят такой мониторинг доступности Общественное объединение «Бюро правовых коммуникаций», совместно с ОО «Рука помощи» и ОО «Инициативы Слобожанщины». Проверяют несколько маршрутов, продолжится проверка несколько дней.

Проверял доступность и глава ОО «Рука помощи» сумчанин Олег Габ. Он передвигается на коляске 30 лет. Мониторингом человек занимается уже восемь лет. Олег говорит, что за это время практически ничего не изменилось, пишет UA:СУМИ.

«Из тех локаций, которые мы прошли, как они были недоступны пять лет назад, так и они и в настоящее время недоступны», - говорит он.

Проверяли отделения почты, банки и магазины центральных улиц. Кроме Олега, на доступность улице, заведения и учреждения промониторил и глава ОО «Инициативы Слобожанщины» Анатолий Сасса, который имеет инвалидность по зрению.

«Город Сумы по поводу доступности для людей именно нашей нозологии вообще - это очень печальное состояние на сегодня. В 2017 году было оборудовано четыре перекрестка со звуковыми светофорами. Отдельно некоторые объекты уже начинают обустраивать информационными табличками тактильно контрастными, которые должны по стандартам быть. А больше вообще ничего...», - говорит Анатолий Саса.

«Мы проверяем, как собственно улицы, переходы, заезды на улице, пандусы, а также аптеки, магазины, находящихся на территории маршрутов. После окончания карантина мы будем проверять уже заведения общественного питания, другие учреждения и организации, которые будут работать. Мы используем методику рейтинга городов «ТОСТЕР» и выводы этого мониторинга также будут переданы в «Доступно.UA», рейтингу городов «ТОСТЕР», - говорит коммуникационный менеджер ОО «Бюро правовых коммуникаций» Наталья Лебедь.

Результаты этих и подобных проверок войдут в приложения TosMap - карту доступности украинских городов для людей с инвалидностью.

В этом году подобные мониторинги доступности города в Сумах происходили дважды. В феврале проверяли медицинские учреждения, где принимают пациентов врачи первичного звена, в начале карантина мониторили часть аптек и магазинов областного центра.

Представители же рейтинга доступности украинских городов «Тостер» должны были приезжать в Сумы в апреле, но из-за карантина даты сместились.

Что именно планируют проверять - рассказал координатор проекту «Рейтинг доступности городов Украины» Константин Ичко:

«Проверяем мы два вида локаций - внутренние и внешние. Внешние - это тротуары, переходы, арки, заезды, выезды и т.п. Если инсайт - внутренние локации, то это банки, аптеки, пункты питания с гардеробными. Первоначально проверили шесть городов. Это у нас - Тернополь, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Винница, Николаев, Херсон и планируем в ближайшие месяцы добавить в рейтинг еще Черкассы, Полтаву, Сумы и Чернигов», - говорит он.