Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:06176

Первые результаты проверки доступности центра Сум (видео)

В Сумах проверяли доступность центральных улиц. Делали это в третий раз за пять месяцев 2020-го.

Проводят такой мониторинг доступности Общественное объединение «Бюро правовых коммуникаций», совместно с ОО «Рука помощи» и ОО «Инициативы Слобожанщины». Проверяют несколько маршрутов, продолжится проверка несколько дней.

Проверял доступность и глава ОО «Рука помощи» сумчанин Олег Габ. Он передвигается на коляске 30 лет. Мониторингом человек занимается уже восемь лет. Олег говорит, что за это время практически ничего не изменилось, пишет UA:СУМИ.

«Из тех локаций, которые мы прошли, как они были недоступны пять лет назад, так и они и в настоящее время недоступны», - говорит он.

Проверяли отделения почты, банки и магазины центральных улиц. Кроме Олега, на доступность улице, заведения и учреждения промониторил и глава ОО «Инициативы Слобожанщины» Анатолий Сасса, который имеет инвалидность по зрению.

«Город Сумы по поводу доступности для людей именно нашей нозологии вообще - это очень печальное состояние на сегодня. В 2017 году было оборудовано четыре перекрестка со звуковыми светофорами. Отдельно некоторые объекты уже начинают обустраивать информационными табличками тактильно контрастными, которые должны по стандартам быть. А больше вообще ничего...», - говорит Анатолий Саса.

«Мы проверяем, как собственно улицы, переходы, заезды на улице, пандусы, а также аптеки, магазины, находящихся на территории маршрутов. После окончания карантина мы будем проверять уже заведения общественного питания, другие учреждения и организации, которые будут работать. Мы используем методику рейтинга городов «ТОСТЕР» и выводы этого мониторинга также будут переданы в «Доступно.UA», рейтингу городов «ТОСТЕР», - говорит коммуникационный менеджер ОО «Бюро правовых коммуникаций» Наталья Лебедь.

Результаты этих и подобных проверок войдут в приложения TosMap - карту доступности украинских городов для людей с инвалидностью.

В этом году подобные мониторинги доступности города в Сумах происходили дважды. В феврале проверяли медицинские учреждения, где принимают пациентов врачи первичного звена, в начале карантина мониторили часть аптек и магазинов областного центра.

Представители же рейтинга доступности украинских городов «Тостер» должны были приезжать в Сумы в апреле, но из-за карантина даты сместились.

Что именно планируют проверять - рассказал координатор проекту «Рейтинг доступности городов Украины» Константин Ичко:

«Проверяем мы два вида локаций - внутренние и внешние. Внешние - это тротуары, переходы, арки, заезды, выезды и т.п. Если инсайт - внутренние локации, то это банки, аптеки, пункты питания с гардеробными. Первоначально проверили шесть городов. Это у нас - Тернополь, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Винница, Николаев, Херсон и планируем в ближайшие месяцы добавить в рейтинг еще Черкассы, Полтаву, Сумы и Чернигов», - говорит он.

Общество Доступность

По тематике

В Сумах началась проверка доступности
Вчера 16:51

В Сумах началась проверка доступности

Сегодня, 11 мая, началась масштабная проверка доступности центральной части Сум....

Муниципальный опрос: как сумчане оценивают доступность для людей с инвалидностью в городе
26.04.2020 17:32

Муниципальный опрос: как сумчане оценивают доступность для людей с инвалидностью в городе

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос....

В Сумах провели мониторинг доступности заведений «первички»
17.02.2020 11:46

В Сумах провели мониторинг доступности заведений «первички»

ОО «Бюро правовых коммуникаций» совместно с представителями ОО «Рука помощи» и «Инициативы Слобожанщины» провели мониторинг доступности части медицинских учреждений, оказывающих...

15.01.2020 10:55

В Сумах проведут мониторинг социальной доступности

В конце января команда проекта Inclusion Sumy проведет первый мониторинг социальной доступности....

28.02.2019 09:22

На Сумщине ищут средства на лупы и лампы в кабинки для голосования

В Сумах прошло заседания областного комитета доступности....

view counter

Статьи

Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА»
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.