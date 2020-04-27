Штаб бизнеса, который помогал сумским медикам, прекращает работу Об этом сообщается на странице Благотворительного фонда «Бизнес - городу»

«Дорогие Сумчане!

Прошло 52 дня от начала работы Штаба бизнеса, который был создан для оказания помощи лечебным учреждениям города Сумы в противодействии COVID-19.

Наш штаб руководил работой двух благотворительных фондов: БФ «БИЗНЕС-ГОРОДУ» и БФ «ТЕХНОЛОГИЯ».

О том, что нам удалось сделать, сегодня подводим итоги и информируем, что Штаб прекращает работу.

Благотворительный фонд «БИЗНЕС-ГОРОДУ» продолжает работать, но переходит в режим экстренной помощи в случае необходимости.

Спасибо всем за помощь и проявленную активную гражданскую позицию!

Берегите себя!», - говорится в сообщении.