На Сумщине за сутки плюс 3 новых случая коронавируса

- По Сумской области 157 подтвержденных случаев, из них 4 умерших, 74 выздоровели, - доложила она. - Контактных с подтвержденными 773 человека.
Об этом сегодня, 12 мая, на аппаратном совещании в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена...
Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, только на Полтавщине перечислили все средства, выделенные медикам, борющимся с коронавирусом, как доплата....
По состоянию на 11 мая в Сумской области осталось 154 случая заболевания COVID-19....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 15648 случаев COVID-19, из них 416 за последние сутки....
Об этом сообщает онлайн-мониторинг распространения коронавирусной инфекции СНБО Украины....