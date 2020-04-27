На Сумщине за сутки плюс 3 новых случая коронавируса Об этом сегодня, 12 мая, на аппаратном совещании в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- По Сумской области 157 подтвержденных случаев, из них 4 умерших, 74 выздоровели, - доложила она. - Контактных с подтвержденными 773 человека. Два из трех случаев в Сумах.