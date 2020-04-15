В Сумах на самоизоляции 109 человек, приехавших из-за границы Об этом сегодня, 12 мая, на аппаратном совещании в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе на учет взято 72 человека, прибывших из-за границы, в Сумы, - доложила она. – Всего с начала карантинных мероприятий в городе было зарегистрировано 1625 человек. На сегодня на учете 109. Все остальные сняты с учета в связи с окончанием срока наблюдения.

У нас и в Службе 15-80 работают «горячие линии», которые ведут учет этих людей и передают на первичное звено, врачи которого наблюдают за ними.