Сумской бюджет недополучил за 4 месяца уже 80 млн грн Об этом сегодня, 12 мая, на аппаратном совещании в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила директор горфиндепартамента Светлана Липовая.

По ее словам, по состоянию на 1 мая в общий фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 589,2 млн грн, что составляет 29,3% к плану на год (2 007,8 млн гривен). Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 80 млн грн, или -12%. Сумма недовыполнения на текущую дату по росписи составляет 46,2 млн грн, или -7,3%.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) увеличились на 29,7 млн грн (или на 5,3%).

Из общей суммы поступлений с начала года 66,6% (392,2 млн грн) составляет налог на доходы физических лиц; 14,3% (84,2 млн грн) - единый налог; 7,8% (46,2 млн грн) - земельный налог и арендная плата; 7,5% (44,4 млн грн) - акцизный налог.