Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:46197

Сумской бюджет недополучил за 4 месяца уже 80 млн грн

Об этом сегодня, 12 мая, на аппаратном совещании в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила директор горфиндепартамента Светлана Липовая.

По ее словам, по состоянию на 1 мая в общий фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 589,2 млн грн, что составляет 29,3% к плану на год (2 007,8 млн гривен). Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 80 млн грн, или -12%. Сумма недовыполнения на текущую дату по росписи составляет 46,2 млн грн, или -7,3%.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) увеличились на 29,7 млн грн (или на 5,3%).

Из общей суммы поступлений с начала года 66,6% (392,2 млн грн) составляет налог на доходы физических лиц; 14,3% (84,2 млн грн) - единый налог; 7,8% (46,2 млн грн) - земельный налог и арендная плата; 7,5% (44,4 млн грн) - акцизный налог.

Экономика Недобор

По тематике

04.05.2020 15:53

Сумской бюджет не дополучил уже 60 млн грн

По состоянию на 29 апреля в общий фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступило 560,1 млн грн....

13.01.2020 10:42

Сумской бюджет за 2019 год не добрал более 5 % доходов

В общий фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 1,7684 млрд грн, что составляет 94,9% к...

01.11.2019 16:56

На Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам

Сумма невыплаты заработной платы работникам социальной сферы в районах Сумщины достигла достигла 30 млн грн....

09.09.2019 09:25

Ситуация с бюджетом Сум критическая

Об этом 9 сентября, на аппаратном совещании пожаловался мэр Сум Александр Лысенко....

27.08.2019 09:03

Сумская мэрия судится с облсоветом за бюджетные миллионы

Сумской горсовет судится с Сумским облсоветом, предприятия которого юридически перевели из города в районы области....

view counter

Статьи

Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА»
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.