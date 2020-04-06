В сумских больницах отремонтировали 5 из 10 аппаратов ИВЛ

- На сегодняшний день у нас не работают 5 аппаратов ИВЛ, - доложила она. – Сначала у нас было 10, 5 уже отремонтировали. 4 аппарата в ЦГБ и 1 в больнице № 5. На сегодня ждем запчасти для проведения ремонта. Ориентировочно запчасти должны 20 мая. Поставщик сообщил, что они уже на таможне.
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Об этом сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме, доложила и.о. начальника горотдела здравоохранения...