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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:52192

В сумских больницах отремонтировали 5 из 10 аппаратов ИВЛ

Об этом сегодня, 12 мая, на аппаратном совещании в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На сегодняшний день у нас не работают 5 аппаратов ИВЛ, - доложила она. – Сначала у нас было 10, 5 уже отремонтировали. 4 аппарата в ЦГБ и 1 в больнице № 5. На сегодня ждем запчасти для проведения ремонта. Ориентировочно запчасти должны 20 мая. Поставщик сообщил, что они уже на таможне.

Общество Аппарат ИВЛ

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