Сумчане жалуются на коммунальный транспорт

Однако в коммунальном транспорте контролеры высаживают пассажиров без справок с места работы, говоря: «Садитесь на маршрутки».
Об этом сообщили читатели, позвонив в редакцию.
Троллейбусы ездят полупустыми.
- Как мы можем предоставить справку, если еще не были на работе? – возмущаются сумчане. – Хорошо было бы подумать о горожанах, прежде чем позволять работу большего количества предприятий. Как добраться? Или коммунальный транспорт у нас сильно прибыльный, чтобы отдавать своих пассажиров частникам?
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