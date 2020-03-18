Сумчане жалуются на коммунальный транспорт Сегодня, 12 мая, в первый рабочий день после смягчения карантина на работу едет намного больше сумчан, чем раньше.

Однако в коммунальном транспорте контролеры высаживают пассажиров без справок с места работы, говоря: «Садитесь на маршрутки».

Об этом сообщили читатели, позвонив в редакцию.

Троллейбусы ездят полупустыми.

- Как мы можем предоставить справку, если еще не были на работе? – возмущаются сумчане. – Хорошо было бы подумать о горожанах, прежде чем позволять работу большего количества предприятий. Как добраться? Или коммунальный транспорт у нас сильно прибыльный, чтобы отдавать своих пассажиров частникам?