Мэр Сум пообещал жестче контролировать сумчан на карантине Городской голова Александр Лысенко во время аппаратного совещания отметил, что, несмотря на первое послабление карантина, в городе в дальнейшем действуют жесткие меры контроля за соблюдением ограничительных мероприятий, связанных с недопущением распространения коронавирусной болезни.

- После первомайских праздников произошел рост заболеваемости в 4 раза, это свидетельствует о необходимости дальнейшего соблюдения ограничительных мер, - обратился он к подчиненным. - Поэтому, несмотря на то, что состоялось первое послабление карантина, меры контроля должны остаться. Вместе с тем необходимо продолжить информирование населения, как о действующих ограничениях, так и об ответственности, предусмотренной за их нарушение.

Также он сообщил о том, что каждую неделю будет проходить инспектирование медучреждений о состоянии выполнения ремонтов и оснащенности оборудованием.