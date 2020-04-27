Мэр Сум пообещал жестче контролировать сумчан на карантине

- После первомайских праздников произошел рост заболеваемости в 4 раза, это свидетельствует о необходимости дальнейшего соблюдения ограничительных мер, - обратился он к подчиненным. - Поэтому, несмотря на то, что состоялось первое послабление карантина, меры контроля должны остаться. Вместе с тем необходимо продолжить информирование населения, как о действующих ограничениях, так и об ответственности, предусмотренной за их нарушение.
Также он сообщил о том, что каждую неделю будет проходить инспектирование медучреждений о состоянии выполнения ремонтов и оснащенности оборудованием.
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