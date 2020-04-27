Ситуация с коронавирусом в Украине

Болезнь подтверждена у 1105 детей и 3114 медиков. Всего в Украине исследовано 187 307 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2560 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5010 человек, из них 197 детей и 554 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 580 (309 выздоровели)
- Волынская обл. - 496 (119 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 748 (75 выздоровели)
- Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели)
- Житомирская обл. - 525 (54 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 748 (101 выздоровели)
- Запорожская обл. - 331 (125 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1133 (294 выздоровели)
- г. Киев - 1930 (138 выздоровели)
- Киевская обл. - 1023 (173 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 425 (243 выздоровели)
- Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)
- Львовская обл. - 825 (158 выздоровели)
- Николаевская обл. - 225 (49 выздоровели)
- Одесская обл. - 653 (39 выздоровели)
- Полтавская обл. - 248 (112 выздоровели)
- Ривненская обл. - 1028 (149 выздоровели)
- Сумская обл. - 157 (74 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1021 (362 выздоровели)
- Харьковская обл. - 623 (80 выздоровели)
- Херсонская обл. - 162 (80 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 182 (53 выздоровели)
- Черкасская обл. - 343 (147 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 2396 (390 выздоровели)
- Черниговская обл. - 79 (15 выздоровели).
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