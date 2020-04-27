Где на Сумщине новые случаи коронавируса По состоянию на 12 мая в Сумской области 157 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в Сумской области выявлено 3 новых случая инфицирования COVID-19 (г. Сумы - 2, Сумской район - 1). Сейчас от Covid-19 на Сумщине выздоровели 74 человека.

Статистка по районам: г. Сумы – 38, Сумской район – 10, Конотопский район – 26, Кролевецкий район – 31, Тростянецкий район – 2, Недригайловский район – 1, Глуховский район – 2, г. Глухов – 5, г. Ахтырка – 4, г. Конотоп – 14, г. Шостка – 14, г. Белополье – 1, г. Ромны – 4.