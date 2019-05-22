Сумские детсады готовы к открытию

Об этом сегодня, 12 мая, на аппаратном совещании в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко.
По ее словам, детские сады Сум полностью готовы к открытию и ждут только распоряжения правительства. Предварительно, детские сады должны заработать в начале июня, во время третьего этапа смягчения карантина. Однако посещать детсады смогут не все, только дети медработников и семей, попавших в трудную ситуацию.
О точной дате открытия детских садов станет известно после 22 мая, когда завершится очередной этап карантина.
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