В Сумах рекорд рождаемости Об этом сегодня, 12 мая, на аппаратном совещании в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за последнюю неделю в г. Сумы родилось 58 детей: мальчиков - 28, девочек - 30 (за предыдущую неделю - 41). Это максимум этого года. В прошлом году были случаи, когда за неделю рождалось и больше 60 детей.