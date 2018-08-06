В Сумах рекорд рождаемости

По ее словам, за последнюю неделю в г. Сумы родилось 58 детей: мальчиков - 28, девочек - 30 (за предыдущую неделю - 41). Это максимум этого года. В прошлом году были случаи, когда за неделю рождалось и больше 60 детей.
За последнюю неделю в г. Сумы родилось 37 детей....
За прошлую неделю в Сумах родилось 62 ребенка....
За последнюю неделю в г. Сумы родилось 57 детей: мальчиков - 32, девочек – 25....
За последнюю неделю в г. Сумы родилось 53 ребенка....
За последнюю неделю в Сумах родилось 63 ребенка....