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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:33387

На Сумщине будут судить водителя, под колесами авто которого погибла женщина, а мужчина получил тяжелые телесные повреждения

Роменской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего водителя, который совершил смертельное ДТП.

Речь идет о событии, которое произошло 8 января 2020 года около 18.00 в с. Андрияшевка Роменского района. Водитель, управляя технически исправным автомобилем «Opel Kalibra», двигаясь со стороны г. Ромны, при приближении к нерегулируемому перекрестку выехал на встречную полосу движения, где допустил наезд на двух пешеходов, которые шли по краю проезжей части. От полученных травм 30-летняя женщина погибла, ее муж получил тяжелые телесные повреждения. Согласно заключению медиков, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека) УК Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. По ходатайству прокуратуры обвиняемому продлена меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 июля 2020 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Смертельное ДТП

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