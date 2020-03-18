На Сумщине будут судить водителя, под колесами авто которого погибла женщина, а мужчина получил тяжелые телесные повреждения

Речь идет о событии, которое произошло 8 января 2020 года около 18.00 в с. Андрияшевка Роменского района. Водитель, управляя технически исправным автомобилем «Opel Kalibra», двигаясь со стороны г. Ромны, при приближении к нерегулируемому перекрестку выехал на встречную полосу движения, где допустил наезд на двух пешеходов, которые шли по краю проезжей части. От полученных травм 30-летняя женщина погибла, ее муж получил тяжелые телесные повреждения. Согласно заключению медиков, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека) УК Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. По ходатайству прокуратуры обвиняемому продлена меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 июля 2020 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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