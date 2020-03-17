В Сумах подумают над увеличением числа троллейбусов

Как сообщил директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог, сейчас троллейбусы курсируют по городу в режиме спецрейсов. Кроме того, 9 троллейбусов ездят по 7 маршрутам. Также на маршрутах 8 автобусов.
Управляющий делами исполкома Степан Пак попросил изучить вопрос увеличения количества транспорта на троллейбусных маршрутах в связи с увеличением пассажиропотока после ослабления карантина.
Мэр Сум Александр Лысенко сообщил, что пока транспорт ездит в том же режиме, но, по его мнению, с 22 мая городской транспорт, возможно, будет ездить в прежнем режиме.
Служба движения КП «Электроавтотранс» разработала детальное расписание движения троллейбусов, которые с 4 мая курсируют в режиме спецрейсов....
С понедельника, 4 мая, коммунальный транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров в режиме спецрейсов....
Сегодня, 30 апреля, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли решение о частичном восстановлении работы электротранспорта КП «Электроавтотранс»....
Сегодня, 30 апреля, прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
Сегодня, 17 марта, исполком Сумского горсовета принял решение изменить маршрут троллейбусов № 15 и 15а....