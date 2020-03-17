В Сумах подумают над увеличением числа троллейбусов Вопрос обсуждался сегодня, 12 мая, во время аппаратного совещания в мэрии.

Как сообщил директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог, сейчас троллейбусы курсируют по городу в режиме спецрейсов. Кроме того, 9 троллейбусов ездят по 7 маршрутам. Также на маршрутах 8 автобусов.

Управляющий делами исполкома Степан Пак попросил изучить вопрос увеличения количества транспорта на троллейбусных маршрутах в связи с увеличением пассажиропотока после ослабления карантина.

Мэр Сум Александр Лысенко сообщил, что пока транспорт ездит в том же режиме, но, по его мнению, с 22 мая городской транспорт, возможно, будет ездить в прежнем режиме.