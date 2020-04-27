Завтра депутаты соберутся на сессию в оффлайне В среду, 13 мая, пройдет сессия Сумского горсовета.

Она назначена на 9.00 в Доме советов. Депутаты будут в масках, присутствовать будет минимум чиновников, только те, кто будет докладывать.

Напомним: почти два месяца депутаты проводили сессии в онлайн-режиме.