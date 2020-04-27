Что известно о новых случаях коронавируса на Сумщине за выходные

Об этом сегодня, 12 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.
В Сумах зафиксировано три случая в семейном очаге, 1 – связан с «Сам маркетом».
В Сумском районе также один случай в семейном очаге, связанном с супермаркетом.
В Шостке - 2 новых случая по контакту в семейном очаге.
Ни у кого из нацгвардейцев, которые были контактными лицами, в Шостке не обнаружено
В Бурыни один новый случай, ни с чем не связан. Проводится эпидрасследование этого случая.
В Ромнах – 2 новых случая, они госпитализированы, у них состояние выше средней тяжести.
Об этом сегодня, 12 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 12 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 12 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
По состоянию на 12 мая в Сумской области 157 случаев заболевания COVID-19....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 16023 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки....