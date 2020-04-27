Что известно о новых случаях коронавируса на Сумщине за выходные За последние трое суток на Сумщине заболели COVID-19 на Сумщине подтверждено методом ПЦР 10 случаев.

Об этом сегодня, 12 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

В Сумах зафиксировано три случая в семейном очаге, 1 – связан с «Сам маркетом».

В Сумском районе также один случай в семейном очаге, связанном с супермаркетом.

В Шостке - 2 новых случая по контакту в семейном очаге.

Ни у кого из нацгвардейцев, которые были контактными лицами, в Шостке не обнаружено

В Бурыни один новый случай, ни с чем не связан. Проводится эпидрасследование этого случая.

В Ромнах – 2 новых случая, они госпитализированы, у них состояние выше средней тяжести.