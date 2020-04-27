В Сумском перинатальном центре лечится женщина с коронавирусом Об этом сегодня, 12 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, это женщина из Симоновки Сумского района, связанная со случаев заболевания в сумском «Сам маркете». Она находится там уже неделю. Состояние у нее нормальное, за ней следят.