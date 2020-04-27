В Сумском перинатальном центре лечится женщина с коронавирусом

По его словам, это женщина из Симоновки Сумского района, связанная со случаев заболевания в сумском «Сам маркете». Она находится там уже неделю. Состояние у нее нормальное, за ней следят.
Об этом сегодня, 12 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 12 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
За последние трое суток на Сумщине заболели COVID-19 на Сумщине подтверждено методом ПЦР 10 случаев....
По состоянию на 12 мая в Сумской области 157 случаев заболевания COVID-19....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 16023 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки....