В Верхней Сыроватке коронавирус у продавцов магазинов пока не подтвердился Об этом сегодня, 12 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

- Мы просто людей направили на самоизоляцию, поскольку там был контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Продавцы непосредственно контактировали и поэтому мы этих людей направили на самоизоляцию. Они обследованы. На сегодняшний день ни у кого из них пока что COVID-19 не выявлен. Будет и второе обследование, поскольку это магазин, то что раньше называлось декретированная группа, и люди должны быть обследованы максимально, потому что этот то возможный путь, по которому может распространяться COVID-19.