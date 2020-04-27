На Сумщине заболели коронавирусом 10 медиков Об этом сегодня, 12 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, за все время эпидемии на Сумщине коронавирус был подтвержден у 10 медиков. 7 уже вылечились. Трое остальных – это хирург-интерн и медсестра из поликлиники горбольницы № 5 и врач из областной больницы.