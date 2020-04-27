В Верхней Сыроватке перекроют дорогу Объезд через с. Старое Село.

Автомобильная дорога государственного значения Н-12 «Сумы – Полтава» км 14+500-км 15+300 в с. Верхняя Сыроватка будет перекрыта на ремонт в период с 13.05.2020 по 20.08.2020.