Сумские пожарные показали, как тушили возгорание в общежитии (видео)

О пожаре сообщили жильцы дома, которые почувствовали резкий запах дыма. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей и автолестница группы специальной пожарной техники.
По прибытию было установлено, что горят мебель и вещи домашнего обихода в комнате на последнем четвертом этаже, поэтому тушение проводилось через окно с помощью автолестницы и через входную дверь. Из-за сильного задымления пожарные работали в защитных аппаратах. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений жители дома самостоятельно эвакуировались в безопасное место.
В 13:12 возгорание локализовали, а в 13:25 - полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 5 единиц специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области. По предварительной информации в результате пожара никто не пострадал, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
О пожаре сообщили жильцы дома, которые почувствовали резкий запах дыма. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей и автолестница группы специальной пожарной техники.
По прибытию было установлено, что горят мебель и вещи домашнего обихода в комнате на последнем четвертом этаже, поэтому тушение проводилось через окно с помощью автолестницы и через входную дверь. Из-за сильного задымления пожарные работали в защитных аппаратах. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений жители дома самостоятельно эвакуировались в безопасное место.
В 13:12 возгорание локализовали, а в 13:25 - полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 5 единиц специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области. По предварительной информации в результате пожара никто не пострадал, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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