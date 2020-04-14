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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине дали 8 лет педофилу

До 8 лет лишения свободы осужден мужчина за совершение развратных действий в отношении малолетней.

Прокуратурой Сумской области поддержано публичное обвинение в отношении 42-летнего мужчины, который, занимаясь репетиторством, совершал развратные действия в отношении малолетней.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что жительница Глухова обратилась к своему знакомому, который имеет педагогическое образование, с просьбой предоставить частные уроки ее дочери 2006 г.р. В течение 2015-2017 годов мужчина по месту жительства в г. Глухов проводил с девочкой занятия. Впоследствии она решилась признаться матери, что с начала 2017 года репетитор совершал в отношении нее развратные действия. Кроме того, на планшет ученицы мужчина загружал изображения порнографического характера, в том числе с участием детей.

По приговору Глуховского горрайонного суда 8 мая 2020 года обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 8 годам лишения свободы (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 тач. 4 ст. 301 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Педофилия Приговор суда Развращение малолетних
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