Сумщина в ТОП-3 с конца по проведенным ПЦР-тестам на коронавирус

Сейчас диагностирование на COVID-19 в Украине проводят не менее 49 лабораторий, включая частные.
По состоянию на 12 мая всего исследовано 187 307 образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).
Больше всего ПЦР-исследований по состоянию на 11 мая провели:
ГУ «Киевский городской ЛЦ МЗ Украины» - 15 984;
ГУ «Винницкий ОЛЦ МЗ Украины» - 12 093;
ГУ «Черновицкий ОЛЦ МЗ Украины» - 11 247;
ГУ «Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины» - 9019;
ГУ «Запорожский ОЛЦ МЗ Украины» - 8675.
В соответствии с приказами Министерство здравоохранения Украины, тестированию подлежат:
- люди, которым установлено подозрение на COVID-19;
- люди, контактировавших с пациентом с подтвержденным COVID-19;
- пациенты с пневмонией;
- медработники (каждые 5 дней);
- пациенты, которые выздоровели (для снятия диагноза).
Кстати, по количеству подтвержденных случаев Сумщина на 4-ом месте с конца. Кроме Донецкой и Луганской областей, также меньше случаев зафиксировано в Черниговской области.
Об этом сегодня, 12 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
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