Сумщина в ТОП-3 с конца по проведенным ПЦР-тестам на коронавирус На Сумщине тесты проводит Сумской областной лабораторный центр, который провел с начала эпидемии 2667 тестов. Меньше только в Донецкой и Луганской областях.

Сейчас диагностирование на COVID-19 в Украине проводят не менее 49 лабораторий, включая частные. По состоянию на 12 мая всего исследовано 187 307 образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Больше всего ПЦР-исследований по состоянию на 11 мая провели: ГУ «Киевский городской ЛЦ МЗ Украины» - 15 984; ГУ «Винницкий ОЛЦ МЗ Украины» - 12 093; ГУ «Черновицкий ОЛЦ МЗ Украины» - 11 247; ГУ «Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины» - 9019; ГУ «Запорожский ОЛЦ МЗ Украины» - 8675. В соответствии с приказами Министерство здравоохранения Украины, тестированию подлежат: - люди, которым установлено подозрение на COVID-19; - люди, контактировавших с пациентом с подтвержденным COVID-19; - пациенты с пневмонией; - медработники (каждые 5 дней); - пациенты, которые выздоровели (для снятия диагноза). Кстати, по количеству подтвержденных случаев Сумщина на 4-ом месте с конца. Кроме Донецкой и Луганской областей, также меньше случаев зафиксировано в Черниговской области.