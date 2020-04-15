В Сумах снова хотят повысить тарифы на воду На сайте мэрии опубликовано уведомление о необходимости установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2021 год и проведение открытого обсуждения.

До 1 июня текущего года КП «Горводоканал» обязано подать в НКРЭКУ расчеты плановых тарифов на 2021 год, что предусмотрено Порядком формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, утвержденного постановлением НКРЕКП от 10 марта 2016 года № 302.

Поэтому коммунальное предприятие информирует о необходимости установления с 1 января 2021 года новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, расчеты которых соответствовали бы плановым условиям ведения хозяйственной деятельности предприятия в следующем году.

В целом в 2021 году планируется тарифы:

- на централизованное водоснабжение - 13,728 грн. куб. м с НДС, рост на 14,6%;

- на централизованное водоотведение - 14,184 грн. куб. м с НДС, рост на 15,7%.

Итого: 27,912 грн. куб м с НДС, рост на 15,1%.

25 мая 2020 года в 14:00 в помещении актового зала КП «Горводоканал» Сумского городского совета (г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9, четвёртый этаж) состоится открытое обсуждение (слушания) вопрос об изменении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2021 год.

Замечания и предложения по существу вопроса, предлагаемого к слушанию и обсуждению, принимаются в течение 14 календарных дней со дня уведомления потребителей о намерении установления тарифов по адресу: 40009, г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9 или по электронному адресу: vodocanal_sumy@ukr.net.

Структура затрат на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2021 КП «Горводоканал» здесь.