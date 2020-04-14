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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:07859

Сумской губернатор взял в замы своего бывшего зама по военной прокуратуре

Заместителем главы Сумской облгосадминистрации назначен Сергей Банников.

Глава облгосадминистрации Роман Грищенко представил своего заместителя руководителям департаментов, управлений и аппарата ОГА и пожелал Сергею Банников успехов на новой должности.

«Я сделаю все, что от меня зависящее, чтобы работа в подчиненных мне структурных подразделениях облгосадминистрации была направлена на развитие Сумщины», - отметил Сергей Банников.

О перераспределении обязанностей между заместителями будет сообщено дополнительно.

Справка

Банников Сергей Владимирович родился 15 февраля 1984 в г. Первомайск Николаевской области. Образование - высшее, в 2005 году окончил Одесский институт Сухопутных войск по специальности «Боевое применение и управление действиями подразделений (частей, соединений) Сухопутных войск», квалификация - специалист военного управления, офицер тактического уровня; в 2011 году - Национальный университет «Одесская юридическая академия» по специальности «Правоведение», квалификация - юрист.

Служил в Вооруженных Силах Украины (в том числе с ноября 2011 года - на прокурорско-следственных должностях в органах военной прокуратуры). Работал прокурором Запорожской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Южного региона Украины, старшим прокурором Запорожской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Южного региона Украины, старшим прокурором военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона Украины.

В 2014-2015 годах проходил службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, в частности выполнял задачи в зоне проведения АТО. С 2015 по май 2020 гг - работал заместителем военного прокурора Харьковского гарнизона военной прокуратуры объединенных сил.

Имеет отличия Президента Украины «За участие в антитеррористической операции», 2016 год.

Политика Сергей Банников

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