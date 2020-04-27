Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание пятиквартирного дома (видео) Сегодня, 12 мая, в 1:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре пятиквартирного одноэтажного дома в пер. Дачной в пгт Свеса Ямпольского района.

На тушение направили дежурное отделение 32-го государственного пожарно-спасательного поста, которое дислоцируется в данном населенном пункте, также отделения дежурного караула 10-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра, которому пришлось преодолеть расстояние в 14 км и добровольную пожарную команду из с. Орловка.

Уже через 3 минуты пожарные прибыли на место вызова и установили, что огонь охватил дом внутри на значительной площади. Жители успели вовремя эвакуироваться. Усложняло ситуацию то, что здание было деревянное. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 1 км от очага горения.

В 02:45 совместными усилиями всех подразделений удалось остановить дальнейшее распространение огня и предотвратить опасность перекидывания пламени уже на расположенные рядом хозяйственные деревянные постройки. Чтобы полностью обуздать возгорания, пришлось разбирать конструкции для выявления скрытых очагов горения. В 5:12, использовав почти 30 т воды, пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 12 человек личного состава на 3 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника на 1 единицы техники добровольной пожарной команды, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.