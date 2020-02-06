Проведение ВНО планируется с 25 июня по 17 июля, - Мандзий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.
"Планируем проведение ВНО начиная с 25 июня до 17 июля", - отметила она.
По ее словам, в настоящее время Министерство образования работает над алгоритмом действий как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации.
Она уточнила, что этот алгоритм действий должен быть утвержден государственным санитарным врачом.
Вступительная кампания и внешнее независимое оценивание будут перенесены из-за продления общенационального карантина в Украине минимум до 24 апреля....
Під час карантину на ТК «РАДА» та YouTube-каналі МОН з 17 березня стартувала трансляція курсів з підготовки до ЗНО з...
Участникам пробного внешнего независимого оценивания поступили приглашения-пропуска, в которых указаны адреса пунктов и время проведения пробного тестирования....
При формировании сети пунктов тестирования будет учтена возможность прохождения внешнего оценивания лицами с особыми образовательными потребностями, которым будут созданы специальные...
Всего в области будет организовано 6 округов - города Сумы, Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка....