В Сумах на День Победы ушел из жизни глава городской ветеранской организации В Сумах ушел из жизни глава совета Сумской городской организации ветеранов Украины Николай Бондарев.

Жизнь выдающегося сумчанина оборвалась в День Победы, 9 мая.

Похоронили Николая Бондарева на Аллее Героев на Барановском кладбище.

В последний путь вместе с родными его провожали городской голова Александр Лысенко и его заместитель Алена Дмитревская.

Городской голова, городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования всем родным и близким умершего. Света память о Николае Бондареве останется в сердцах сумчан.

«Данкор» присоединяется к соболезнованиям…

Справка

Николай Алексеевич Бондарев родился 26 марта 1936 года в Абхазии (Грузия). С 1955 по 1958 - курсант Тульского артиллерийского технического училища. С 1958 по 1965 служба в военной части (г. Николаев) на должностях от командира отделения до начальника службы артиллерийского вооружения полка. С 1965 по 1972 года находился в Группе Советских Войск в Германии в различных воинских частях на должностях от помощника начальника артиллерийского вооружения артиллерийской бригады до начальника отдела по ремонту вооружения танкоремонтного завода. С 1972 по 1977 годы проходил службу в Киевском военном округе - начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения мотострелковой дивизии. С 1977 по 1991 - заместитель начальника Сумского высшего артиллерийского командного училища по вооружению. С 1991 по 2006 гг. работал в ПАО «СМНПО им. Фрунзе» в должностях начальника штаба гражданской обороны и начальника спецотдела. С 2006 года - на пенсии. Награжден знаками отличия Вооруженных Сил СССР.