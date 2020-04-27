Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:34382

На Сумщине перекроют движение через мост в Климентово на несколько дней

Объезд будет осуществляться по схемам, согласованным с УПП в Сумской области.

Служба автомобильных дорог в Сумской области сообщает, что в связи со сложными строительно-монтажными работами при реконструкции мостового перехода на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-12 Сумы-Полтава, км 70 + 838, с 8.00 14.05.2020 до 20.00 17.05.2020 и с 8.00 19.05.2020 до 17.00 21.05.2020 года движение через мостовой переход будет полностью закрыто.

Объезд будет осуществляться автомобильной дорогой общего пользования государственного значения Р-45 Сумы-Краснополье-Богодухов (ч/з населенные пункты пгт Великая Писаревка, пгт Краснополье). Также, объезд будет осуществляется автомобильной дорогой государственного значения Т-1906 КПП «Шебекино» - Белополье – Николаевка – Лебедин - Лантратовка ч/з населенные пункты Лантратовка, Чупаховка, Лебедин (в с. Чупаховка км 134 + 041, через мостовой переход ограничение проезда для автомобилей общей массой более 20 т), сообщает Служба автомобильных дорог Сумщины.

Фото
Общество

Новости

В Сумах два новых случая коронавируса
Сегодня 08:11
Ослабление карантина: что начинает работать с 11 мая?
Вчера 10:05
Мининфраструктуры создало трехэтапный план запуска пассажирских перевозок
Сегодня 16:22
Проведение ВНО планируется с 25 июня по 17 июля, - Мандзий
Сегодня 15:57
На Сумщине перекроют движение через мост в Климентово на несколько дней
Сегодня 15:34
В Сумах на День Победы ушел из жизни глава городской ветеранской организации
Сегодня 15:22
1000 підприємств Сумщини прагнуть скористатися допомогою по частковому безробіттю
Сегодня 15:17
Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание пятиквартирного дома (видео)
Сегодня 15:02
На Сумщине за вымогательство и получение взятки будут судить двух полицейских
Сегодня 14:57
Сумской губернатор взял в замы своего бывшего зама по военной прокуратуре
Сегодня 14:07
В Сумах снова хотят повысить тарифы на воду
Сегодня 14:03
Маленькие музыканты из Сум победили в Международном дистанционном фестивале-конкурсе искусств
Сегодня 13:49
view counter

Статьи

Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА»
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.