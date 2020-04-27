На Сумщине перекроют движение через мост в Климентово на несколько дней Объезд будет осуществляться по схемам, согласованным с УПП в Сумской области.

Служба автомобильных дорог в Сумской области сообщает, что в связи со сложными строительно-монтажными работами при реконструкции мостового перехода на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-12 Сумы-Полтава, км 70 + 838, с 8.00 14.05.2020 до 20.00 17.05.2020 и с 8.00 19.05.2020 до 17.00 21.05.2020 года движение через мостовой переход будет полностью закрыто.

Объезд будет осуществляться автомобильной дорогой общего пользования государственного значения Р-45 Сумы-Краснополье-Богодухов (ч/з населенные пункты пгт Великая Писаревка, пгт Краснополье). Также, объезд будет осуществляется автомобильной дорогой государственного значения Т-1906 КПП «Шебекино» - Белополье – Николаевка – Лебедин - Лантратовка ч/з населенные пункты Лантратовка, Чупаховка, Лебедин (в с. Чупаховка км 134 + 041, через мостовой переход ограничение проезда для автомобилей общей массой более 20 т), сообщает Служба автомобильных дорог Сумщины.