Мининфраструктуры создало трехэтапный план запуска пассажирских перевозок Полное восстановление поездов и международное авиасообщение возможно только после полного завершения карантина.

В Министерстве инфраструктуры создали план восстановления регулярного пассажирского сообщения. Его будут проводить в три этапа. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Министерстве.

Первый этап начнется после 22 мая. Тогда запустят городские автомобильные перевозки (кроме маршрутных такси), а также пригородных перевозок в пределах одного района.

С 29 мая будут запускать внутриобластные перевозки, 50% пригородных поездов и 42 пары поездов дальнего следования категории «Интерсити», «Ночной экспресс»: в западном направлении - 11 пар, в южном - 10, в днепровском - 6, в восточном 12, в азовском - 3. В этот же период запустят внутреннее авиасообщение.

Второй этап начнется после 9 июня: будут восстанавливать межобластные и международные автомобильные перевозки, в том числе маршрутные такси. С 12 июня запустят все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток, а также все пассажирские поезда согласно графику.

После завершения карантина запустят третий этап – поезда международного сообщения и сезонные поезда. Только в этот период запустят авиасообщение в те страны, которые открыли аэропорты для приема и отправления международных рейсов.

Пока этот план не утвержден Кабмином, а потому может корректироваться.