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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан запрошують до обговорення проєкту детального плану кварталу на Хіммістечку

У Сумах розпочалося процедура розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті детального плану території кварталу, обмеженого вулицями Нижньосироватська, Римського-Корсакова, Миру та Охтирська (реконструкція).

Замовник містобудівної документації – управління архітектури та містобудування, а розробили проєкт фахівці ТОВ «БК «Баннерстор Україна».

Метою проєкту є:

а) уточнення положень генерального плану міста щодо планування та функціонального призначення території на ділянці проектування;

б) формування принципів планувальної організації забудови та її об'ємно-просторової композиції;

в) встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;

г) уточнення визначених Планом зонування території м. Суми містобудівних умов та обмежень;

д) визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, визначення місць їх розташування.

Проєкт детального плану території складається з текстових (пояснювальна записка) і графічних матеріалів.

Ознайомитися з ним можливо в управлінні архітектури та містобудування (вул. Воскресенська, 8а), де з 14 травня по 12 червня відбуватиметься його прилюдне експонування з дотриманням відповідних санітарних норм.

Сумчани також можуть у визначений вище термін подавати письмові пропозиції управлінню архітектури та містобудування на адресу підрозділу (вул. Воскресенська, 8а) або на електронну пошту arh@smr.gov.ua.

Розгляд пропозицій триватиме до 26 червня.

Заплановано проведення і громадських слухань, які відбудуться 11 червня о 15:30 відповідно до вимог карантину за адресою: вул. Горького, 21, конференц-зала управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми».

Ознайомитися з матеріалами проєкту ДПТ

 
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