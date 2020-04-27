Сумчан запрошують до обговорення проєкту детального плану кварталу на Хіммістечку

Замовник містобудівної документації – управління архітектури та містобудування, а розробили проєкт фахівці ТОВ «БК «Баннерстор Україна».
Метою проєкту є:
а) уточнення положень генерального плану міста щодо планування та функціонального призначення території на ділянці проектування;
б) формування принципів планувальної організації забудови та її об'ємно-просторової композиції;
в) встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
г) уточнення визначених Планом зонування території м. Суми містобудівних умов та обмежень;
д) визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, визначення місць їх розташування.
Проєкт детального плану території складається з текстових (пояснювальна записка) і графічних матеріалів.
Ознайомитися з ним можливо в управлінні архітектури та містобудування (вул. Воскресенська, 8а), де з 14 травня по 12 червня відбуватиметься його прилюдне експонування з дотриманням відповідних санітарних норм.
Сумчани також можуть у визначений вище термін подавати письмові пропозиції управлінню архітектури та містобудування на адресу підрозділу (вул. Воскресенська, 8а) або на електронну пошту arh@smr.gov.ua.
Розгляд пропозицій триватиме до 26 червня.
Заплановано проведення і громадських слухань, які відбудуться 11 червня о 15:30 відповідно до вимог карантину за адресою: вул. Горького, 21, конференц-зала управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми».
Ознайомитися з матеріалами проєкту ДПТ