На Сумщине умер известный врач

Вячеслав Михайлович отдал более 20 лет своей работы на благо Сумского района: был врачом и заместителем главного врача Сумской центральной районной больницы, глоавой Сумского районного совета, начальником управления социальной защиты населения Сумской РГА, сообщает Сумской районный совет.
На 67-м году жизни умер ученый, доцент СумГПУ, депутат Сумского областного совета 5-го созыва, декан филфака пединститута Сергей Стаховский....
Сегодня, 25 апреля, ушел из жизни педагог, известный в Сумской области и Украине поэт Виктор Осадчий....
13 апреля в Конотопской ЦРБ на своем рабочем месте умерла заведующая инфекционным отделением Зинаида Антоненко....
На 72-м году жизни оборвалась жизнь известного ветеринара, депутата областного совета прошлых созывов Николая Часныка....
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