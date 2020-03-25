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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00794

На Сумщине умер известный врач

12 мая на 67-ом году жизни перестало биться сердце Вячеслава Михайловича Нефедова.

Вячеслав Михайлович отдал более 20 лет своей работы на благо Сумского района: был врачом и заместителем главного врача Сумской центральной районной больницы, глоавой Сумского районного совета, начальником управления социальной защиты населения Сумской РГА, сообщает Сумской районный совет.

Общество Утрата

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Умер бывший декан филфака Сумского педуниверситета
06.05.2020 13:07

Умер бывший декан филфака Сумского педуниверситета

На 67-м году жизни умер ученый, доцент СумГПУ, депутат Сумского областного совета 5-го созыва, декан филфака пединститута Сергей Стаховский....

Ушел из жизни известный на Сумщине поэт
25.04.2020 16:07

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Сегодня, 25 апреля, ушел из жизни педагог, известный в Сумской области и Украине поэт Виктор Осадчий....

14.04.2020 12:17

В Конотопе умерла заведующая инфекционным отделением ЦРБ

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В Сумах умер экс-депутат Сумского облсовета
08.04.2020 15:19

В Сумах умер экс-депутат Сумского облсовета

На 72-м году жизни оборвалась жизнь известного ветеринара, депутата областного совета прошлых созывов Николая Часныка....

На Сумщине умерла молодая чиновница горсовета
25.03.2020 13:15

На Сумщине умерла молодая чиновница горсовета

Лебединский горсовет сообщил смерти начальника отдела культуры и туризма Мальвины Петренко....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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