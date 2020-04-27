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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11171

В Сумах на Металлургов собираются строить многоэтажку во дворе уже существующей

На рассмотрение сессии Сумского горсовета выносить проект решения о выделении земли в 20 соток во дворе дома по ул. Металлургов, 4.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Вы видите на месте гаража многоэтажный жилой дом?

Нет? Но он там есть)

Точнее, уже скоро может там появиться.

Уже завтра депутаты Сумского горсовета будут рассматривать вопрос о выделении 20 соток земли во дворе дома по Металлургов, 4.

Схема получения участка типична для нашего времени: регистрация права собственности на самочинно построенный гараж в 46 кв.м.

Возражения двух департаментов никого не смущает.

Решение о выделении земли выходит на сессию.

Несемся!!!!», - написал он.

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