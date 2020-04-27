В Сумах хотят позволить работать рыночникам, продающим непродовольственные товары За такое решение проголосовали сегодня, 12 мая, члены городской комисиии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В решении говорится:

1. Рассмотрев обращение предпринимателей Центрального рынка города Сумы к мэру от 12.05.2020, учитывая требования постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 4 мая 2020 № 343, рекомендовать исполнительному комитету Сумского городского совета рассмотреть вопрос предоставления разрешения субъектам хозяйствования по продаже непродовольственной группы товаров на территории рынков города Сумы при условии обеспечения выполнения противоэпидемических мероприятий на период карантина.

2. Отделу торговли, быта и защиты прав потребителей Сумского городского совета (Дубицкий О.Ю.) подготовить проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета о внесении изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 27.03.2020 № 172 «О мерах во время карантина по предотвращению распространения на территории Сумской городской объединенной территориальной общины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 »(с изменениями) в части восстановления работы субъектов хозяйствования и предпринимателей в сфере торговли непродовольственными товарами на рынках города Сумы.

3. Мобильной группе по контролю за соблюдением требований действующего законодательства Украины о введении карантинных мероприятий на работающих объектах, расположенных на территории населенных пунктов Сумской городской ОТГ, созданной согласно распоряжению городского головы от 08.05.2020 № 127-Р, провести обследование торговых точек по продаже непродовольственных товаров, расположенных на территории рынков г. Сумы на предмет соблюдения противоэпидемических мероприятий и предоставить исполнительному комитету Сумского городского совета результаты обследований.

4. Ответственность за соблюдением противоэпидемических мероприятий субъектами хозяйствования, которые осуществляют торговлю непродовольственными группами товаров на территории рынков г. Сумы, возлагается на руководителей рынков».

Дело осталось за малым – принять решение исполкома, заседание которого состоится вероятно уже завтра.