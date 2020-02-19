Хоккеистки МСК «Сумчанка» возобновили тренировки

«Перед началом тренировочного процесса еще раз были продезинфицированы все помещения, все контактные поверхности - поручни, ручки дверей, раздевалки, санузлы. Еще раз проверили на наличие в санузлах бумажных полотенец, емкостей для утилизации этих полотенец, жидкого мыла с дозатором. Также обеспечили на первый время достаточное количество антисептика», - рассказывает директор спортивного клуба Сергей Татаренко.
Кроме того, игрокам, по словам директора клуба, будут измерять температуру, пишет UA:СУМИ.
Перед началом первой тренировки подарки получили «карантинные» именинницы - девушки, чьи дни рождения попали на время карантина. Это Татьяна Степанченко, Валерия Зайцева, Виктория Стеценко и Анна Куровская.
После короткой вступительной части девушки перешли к тренировке.
«Они очень ждали, очень соскучились. Вы видели, какие у них улыбчивый лица были, которые они счастливы были, что они могут тренироваться», - говорит главный тренер клуба Светлана Макаева.
После разминки работали с клюшками. Девушки говорят: к старту чемпионата лидер украинского женского хоккея на траве готов.
«Мы сейчас на первом месте, как и последние несколько лет в чемпионате Украины. Поэтому, конечно, мы покажем класс», - убеждена капитан команды Евгения Мороз.
Когда планируют восстановить чемпионат, по телефону рассказал государственный тренер Украины по хоккею на траве Артем Поповченко.
«Мы планируем завершить чемпионат Украины среди женщин в два тура. Первый тур мы планируем провести 28 мая в Борисполе. А финальный тур - 17 июня, в Сумах. Также планируем в этом году в августе, провести кубок Украины среди женщин, который не проводился лет восемь», - рассказал Артем Поповченко.
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