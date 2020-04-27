Правила безпечної поведінки у лісі та лісопарковій зоні від сумських рятувальників З настанням пожежонебезпечного періоду все частіше виникають пожежі в лісових масивах та лісопаркових зонах.

В теплу погоду громадяни активно вирушають на відпочинок до лісових масивів, а власні домогосподарства впорядковують шляхом спалення сміття та сухої рослинності. Тому варто пам'ятати, що достатньо навіть одного непогашеного сірника для того, щоб спровокувати масштабну пожежу на відкритій території. А протягом пожежонебезпечного періоду у лісі та лісопарковій зоні слід дотримуватись основних правил:

- не розводити багаття;

- не заїжджати автомобілем до лісу;

- не палити, не кидати непогашені сірники або недопалки;

- не залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

- не полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

- не створювати смітники та спалювати відходи.

Рятувальники наголошують - лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки вбереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.

Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області