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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:29300

В Сумах коммунальщики год после разрытия не могут восстановить тротуар

Уже скоро год пройдет, как сумские тепловики разрыли тротуар на пр. Курский, 39.

Восстанавливать не спешат. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Натали Гресс.

«Дмитрий Васюнин, говорят ваши работники разрывали, это правда? Пр. Курский, 39? Восстановить дорожку кто должен..?

Скоро юбилей ГОД будет», - спросила она у директора ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрия Васюнина. Тот пока не ответил.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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