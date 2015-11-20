В Сумах коммунальщики год после разрытия не могут восстановить тротуар

Восстанавливать не спешат. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Натали Гресс.
«Дмитрий Васюнин, говорят ваши работники разрывали, это правда? Пр. Курский, 39? Восстановить дорожку кто должен..?
Скоро юбилей ГОД будет», - спросила она у директора ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрия Васюнина. Тот пока не ответил.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного участка водовода по улице Семьи Линтваревых....
Теперь все разрытия в Сумах будут обозначаться специальными табличками....
Горинспекция по благоустройству выдает разрешения на разрытия только в исключительных случаях. Таких за неделю набралось аж 15....
В Сумах рабочая комиссия проанализирует разрытия, на которые давала разрешение инспекция по благоустройству....
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