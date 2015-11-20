В Сумах коммунальщики год после разрытия не могут восстановить тротуар Уже скоро год пройдет, как сумские тепловики разрыли тротуар на пр. Курский, 39.

Восстанавливать не спешат. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Натали Гресс.

«Дмитрий Васюнин, говорят ваши работники разрывали, это правда? Пр. Курский, 39? Восстановить дорожку кто должен..?

Скоро юбилей ГОД будет», - спросила она у директора ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрия Васюнина. Тот пока не ответил.