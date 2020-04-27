В Ахтырке на сессии горсовета будут решать вопрос открытия непродовольственного рынка Сегодня, 12 мая, под стенами городского совета состоялась акция протеста местных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории рынков города.

Основное требование открытия всех рынков города. С участниками акции встретился мэр Игорь Алексеев.

Завтра, 13 мая, состоится внеочередная сессия городского совета в режиме Skype-связи, на которой будет рассмотрено обращение предпринимателей города по восстановлению торговли непродовольственной группой товаров на рынках города.

Напомним, с понедельника, 11 мая, по решению Правительства ослабили карантинные мероприятия: возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности при условии соблюдения ими противоэпидемических мероприятий.

Восстановление работы непродовольственных рынков в новом перечне снова не нашло своего места, поэтому сегодня 12 мая предприниматели вновь вышли на акции протеста, которые состоялись в г. Сумы, Чернигове, Полтаве, Луцке, Виннице и др.