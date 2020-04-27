В Ахтырке на сессии горсовета будут решать вопрос открытия непродовольственного рынка

Основное требование открытия всех рынков города. С участниками акции встретился мэр Игорь Алексеев.
Завтра, 13 мая, состоится внеочередная сессия городского совета в режиме Skype-связи, на которой будет рассмотрено обращение предпринимателей города по восстановлению торговли непродовольственной группой товаров на рынках города.
Напомним, с понедельника, 11 мая, по решению Правительства ослабили карантинные мероприятия: возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности при условии соблюдения ими противоэпидемических мероприятий.
Восстановление работы непродовольственных рынков в новом перечне снова не нашло своего места, поэтому сегодня 12 мая предприниматели вновь вышли на акции протеста, которые состоялись в г. Сумы, Чернигове, Полтаве, Луцке, Виннице и др.