UA:СУМИ розпочало екскурсійний проєкт #SUMYgram Доки Суми на карантині, журналісти телеканалу UA:СУМИ вирішили показати цікаві місця міста у проєкті #SUMYgram.

У перших випусках ведуча та авторка проєкту Христина Бондаренко розповіла про ТОП-будинки міста Суми з особливою історією, пише Суспільне.

Де розташовувалось Дворянське зібрання і як воно працювало, який готель Сум був найбільшим та найпрестижнішим у 19 столітті, як навчались сумські гімназистки? Про все це йдеться у першому випуску #SUMYgram.

«Коли я готувала цю серію, я довго думала, як краще подати ці історії. Але потім вирішила, що хочеться більше журналіста у цьому процесі, більше власних спостережнь. Адже, я — сумчанка, народилася і виросла у місті Суми, люблю його і закликаю до цього усіх містян. SUMYgram — це щось романтично-історичне. Це про кожного з нас», — розповідає Христина Бондаренко.

Другий випуск #SUMYgram присвячений фортеці купця Скрипниченка, притулку для дітей-сиріт, яким опікувався Іван Харитоненко, та сумському поштампу.