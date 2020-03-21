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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Львовщине в аварии погиб военный с Сумщины

Нетрезвый 26-летний военный совершил смертельное ДТП.

Нацполиция Львовщины задержала 26-летнего военнослужащего, который в воскресенье ночью совершил смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп. По информации полиции, мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии. В результате столкновения с попутным автомобилем погиб пассажир пьяного водителя, 28-летний военнослужащий из Сумской области.

ДТП произошло около 22:00 в воскресенье, 10 мая. Сейчас ни полиция, ни военная прокуратура не разглашают деталей этой аварии.

«Водитель автомобиля SEAT Ibiza, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с автомобилем Opel Vectra, которым управлял 40-летний львовянин. В результате ДТП погиб 28-летний житель Сумской области, пассажир автомобиля SEAT», - сообщила утром 11 мая пресс-служба Нацполиции Львовщины.

В военной прокуратуре Западного региона подтвердили, что участники ДТП являются военнослужащими одной из львовских частей. Оба - лейтенанты. Погибший родом из Сумской области, а водитель - со Львовщины.

Сейчас водитель Seat Ibiza задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и вскоре суд изберет ему меру пресечения. За совершение смертельного ДТП ему грозит до восьми лет заключения, пишет Захід.нет.

Право Смертельное ДТП

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