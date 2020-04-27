Как себя чувствует глуховская роженица с COVID-19 Сейчас женщина лечится дома, находится на самоизоляции.

Как рассказала Неделе медицинский директор Глуховской городской больницы Валентина Барахович, больная поступила в ургентном порядке на срочные роды 30 апреля. Никаких признаков коронавируса у нее не было: ни температуры, ничего. 4 мая мамочку с ребенком выписали. Она находилась, как и все роженицы, в отдельной обычной палате, поэтому с другими пациентками контакта не было. Женщина обратилась к своему семейному врачу через день после того, как вернулась из роддома. Поскольку у нее недавно из Киева приехал муж, то решили, что нужно сделать ПЦР-исследование. Уже 7 мая пришел положительный результат.

Как сообщила заведующая Глуховского отделения Сумского лабораторного центра Марина Матвиенко, у мужчины тест на коронавирус оказался отрицательный. Сейчас женщина лечится дома, находится на самоизоляции. У новорожденного ребенка болезнь не подтвердили. С инфицированной контактировало пятеро членов семьи. ПЦР-исследования вируса не выявило ни у кого из них. Вся семья тоже находится на изоляции.

Родильное отделение в Глухове временно прекратило принимать новых рожениц, до 18 мая всех местных беременных должны возить в другие больницы.

Те беременные, которые уже находились в больнице, рожали там, новых не принимали. Женщин временно направляют в Шосткинский роддом. Во вторник, 12 мая, стены Глуховского отделения покинули последние роженицы. Как стало известно, 27 медработников прошли ПЦР-тестирование на коронавирус.

- Все результаты оказались отрицательными. В отделении сделали полную дезинфекцию. Выдержим карантин и готовимся к приему пациентов уже с 18 мая, - сообщил врач-гинеколог Игорь Барахович.

Напомним, в родильном отделении Глуховской городской больницы недавно закончили обустройство отдельного бокса для беременных, у которых могут быть инфекционные заболевания. Палата имеет отдельный вход с улицы и все необходимое для родов. Но коронавирус коснулся отделения совершенно неожиданно и с другой стороны.

На 12 мая в Глухове остается 5 случаев коронавирусной инфекции, а также два в с. Мацково. У последних уже взяли повторные тесты на коронавирус. До сих пор двое пациентов 76 и 73-х годов находятся в Шосткинский ЦРБ. Их состояние стабильное. Все остальные тесты контактных лиц оказались отрицательными.