На Сумщине никто не заболел, но семеро вылечились от коронавируса

На Сумщине по-прежнему 157 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, выздоровел 81 человек (+7 за сутки), болеют 72. Умерли четверо.
Всего по Украине подтвержденных случаев 16425 (+402), умерли 439 (+14), вылечились 3716 (+343), болеют 12270 (+45).
В тройке лидеров Кировоградская, Херсонская и Полтавская области....
Сейчас женщина лечится дома, находится на самоизоляции....
На Сумщине тесты проводит Сумской областной лабораторный центр, который провел с начала эпидемии 2667 тестов. Меньше только в Донецкой и...
Об этом сегодня, 12 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 12 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....