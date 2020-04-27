Ситуация с коронавирусом в Украине: Сумщина на 4-ом месте по проценту вылечившихся В тройке лидеров Кировоградская, Херсонская и Полтавская области.

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 16425 случаев COVID-19, из них 402 за последние сутки.

Болезнь подтверждено у 1130 детей и 3208 медиков. Всего в Украине исследовано 192 247 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 11 241 пациент, из них 925 детей и 2637 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5184 человек, из них 205 детей и 571 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 218 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3716 пациенты уже выздоровели, в частности 935 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 628 (309 выздоровели)

- Волынская обл. - 510 (127 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 773 (79 выздоровели)

- Донецкая обл. - 102 (26 выздоровели)

- Житомирская обл. - 530 (67 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 764 (114 выздоровели)

- Запорожская обл. - 331 (135 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1144 (334 выздоровели)

- г. Киев - 1960 (169 выздоровели)

- Киевская обл. - 1049 (179 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 428 (273 выздоровели)

- Луганская обл. - 42 (15 выздоровели)

- Львовская обл. - 870 (168 выздоровели)

- Николаевская обл. - 225 (63 выздоровели)

- Одесская обл. - 680 (39 выздоровели)

- Полтавская обл. - 257 (136 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1045 (199 выздоровели)

- Сумская обл. - 157 (81 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1028 (362 выздоровели)

- Харьковская обл. - 672 (81 выздоровели)

- Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 196 (54 выздоровели)

- Черкасская обл. - 346 (160 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 2444 (429 выздоровели)

- Черниговская обл. - 79 (19 выздоровели).