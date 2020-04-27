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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:33252

До 6 лет лишения свободы грозит серийным квартирным ворам на Сумщине

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух 28-летних мужчин, которые обворовывали квартиры белопольчан.

Установлено, что один из обвиняемых родом из Белопольского района, а другой - из г. Ивано-Франковск. Мужчины имеют богатое криминальное прошлое. Познакомились в местах несвободы во время очередного отбывания наказания. После освобождения они уже совместно продолжили свою преступную деятельность. В частности, обворовывали квартиры и дома жителей г. Белополье и Белопольского района. Обвиняемые в отсутствие хозяев проникали в помещения, откуда похищали ювелирные изделия, бытовую технику и банковские карточки для выплат. В настоящее время добыто доказательств их причастности к трем подобным кражам.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 357 (похищение официального документа, совершенное из корыстных побуждений) УК Украины. За содеянное им грозит до шести лет лишения свободы. Приговор они ждут в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Кража

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