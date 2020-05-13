Кто из жителей Сумщины выздоровел от коронавируса По состоянию на 13 мая в Сумской области 157 случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки случаев коронавирусной инфекции в Сумской области не зафиксировано.

Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровел 81 человек, из них 7 - за прошедшие сутки (г. Кролевец - 4, Кролевецкий район - 2, г. Конотоп - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 38 случаев заболевания, в Сумском районе – 11, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 23, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 14, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 6, Глуховский район - 2, г. Глухов - 5, г. Бурынь - 1.