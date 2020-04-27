Закон об отмене штрафных баллов для водителей официально опубликовали

В официальном парламентском издании "Голос Украины" опубликовали закон 566-IX, который предусматривает отмену штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.

Закон исключает из КоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.

Напомним, что до этого каждому гражданину, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (с дня получения права управления транспортным средством) и до конца года начислялось 150 баллов.

В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.

Теперь штрафы нужно будет оплачивать деньгами.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 24 апреля. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, пишет 112.ua.